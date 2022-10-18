خبراء يتوقعون الفائض من زيت الزيتون للموسم الحالي بـ17 مليون لتر

أكد الخبير الزراعي بمركز البحوث الزراعية والحيوانية سالم الليقا ارتفاع الإنتاج المحلي من الزيتون خلال العام الحالي 2022 إلى أكثر من 52 مليون كيلو غرام .

وأضاف لتطبيق بكم الاخباري أن إنتاج زيت الزيتون يبلغ تقريباً 30 مليون لتر، مبيناً أن معدل استهلاك الفرد في ليبيا من زيت الزيتون سنوياً حوالي 2.3 كيلو غرام، فيما يقدر الفائض من الإنتاج بحوالي 17 مليون لتر .

وأوضح الليقا أن عدد أشجار الزيتون في ليبيا يتجاوز 15 مليون شجرة، في مقابل 12 مليون شجرة خلال العام 2010.