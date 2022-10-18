المركزي: الدولار يواصل التراجع واليورو يرتفع

الوطن|متابعات
تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، إلى 5.01 دينار مقابل 5.03 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
بدوره ارتفع سعر اليورو إلى 4.94 دينار مقابل 4.90 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 5.68 دينار مقابل 5.67 دينار أمس.
وثبت الريال السعودي عند 1.33 دينار، بينما انخفض سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.36 دينار من 1.37 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 1.52 دينار مقابل 1.53 دينار أمس.
وهبط سعر صرف الليرة التركية إلى 0.26 دينار من 0.27 دينار أمس، واستقر اليوان الصيني عند 0.69 دينار.
وتاليا قائمة الأسعار:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|5.0144 د.ل
|5.0269 د.ل
|5.0019 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|4.9412 د.ل
|4.9535 د.ل
|4.9288 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.6898 د.ل
|5.7041 د.ل
|5.6756 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.6633 د.ل
|3.6725 د.ل
|3.6542 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.1646 د.ل
|3.1725 د.ل
|3.1567 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0462 د.ل
|5.0588 د.ل
|5.0336 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4511 د.ل
|0.4523 د.ل
|0.45 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4768 د.ل
|0.478 د.ل
|0.4756 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6643 د.ل
|0.666 د.ل
|0.6627 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.37 د.ل
|3.38 د.ل
|3.36 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.3351 د.ل
|1.3384 د.ل
|1.3317 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3652 د.ل
|1.3686 د.ل
|1.3618 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5246 د.ل
|1.5285 د.ل
|1.5208 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.358 د.ل
|0.359 د.ل
|0.357 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4571 د.ل
|0.4583 د.ل
|0.456 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.33 د.ل
|1.33 د.ل
|1.33 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0075 د.ل
|0.0076 د.ل
|0.0075 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.809 د.ل
|0.809 د.ل
|0.809 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2698 د.ل
|0.2705 د.ل
|0.2691 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6972 د.ل
|0.6989 د.ل
|0.6955 د.ل
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