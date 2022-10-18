المركزي: الدولار يواصل التراجع واليورو يرتفع

الوطن|متابعات

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، إلى 5.01 دينار مقابل 5.03 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

بدوره ارتفع سعر اليورو إلى 4.94 دينار مقابل 4.90 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 5.68 دينار مقابل 5.67 دينار أمس.

وثبت الريال السعودي عند 1.33 دينار، بينما انخفض سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.36 دينار من 1.37 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 1.52 دينار مقابل 1.53 دينار أمس.

وهبط سعر صرف الليرة التركية إلى 0.26 دينار من 0.27 دينار أمس، واستقر اليوان الصيني عند 0.69 دينار.

وتاليا قائمة الأسعار: