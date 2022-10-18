مجلس النواب يرفع بعض الملاحظات بخصوص جدول المرتبات للجنة المالية واللجنة التشريعية

أوضح رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” أن هناك بعض الملاحظات حول إصدار قانون جدول المرتبات الموحد والتي تتمثل في ضرورة أن تشمل زيادة المرتبات فئة المتقاعدين والمتحصلين على مرتبات تضامنية بنفس النسبة ونفس الدرجة.

وأضاف أيضا أنه يجب أن لايقل الحد الأدنة عن 1000 دينار ولا يزيد عن قيمة يتم تحديدها لاحقاً، وعدم التكليف بمهام لأكثر من وظفية واحدة وإعادة هيكلة الجهاز الإداري بسبب إنشاء أجهزة بنفس الاختصاص لترضية بعض الأطراف وتحال هذه الملاحظات للجنة التشريعية والمالية في مجلس النواب على أن يتم الرد قبل نهاية الشهر.

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