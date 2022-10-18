المحجوب (لوال): تمديد الدولي للكتاب مطروح للنقاش 

بنغازي 18 أكتوبر 2022 (وال) _ صرح رئيس اللجنة العليا لمعرض بنغازي الدولي الأول للكتاب لواء خالد المحجوب، خلال جولته التفقدية صباح اليوم الثلاثاء داخل أروقة المعرض: “التقيت معظم ضيوفنا من دور النشر المشاركة، للاطمئنان على أوضاعهم و تفقد أحوالهم من حيث التنقل و الإقامة، و غيرها من الأمور التي كنا قد وعدناهم بها مسبقا، و لله الحمد كل من التقيناهم عبروا عن سعادتهم و شكرهم، خاصة أن ما قدمناه لهم من تسهيلات وغيرها يعتبر سابقة غير معهودة لدي رواد المحافل المشابه من دور النشر المشاركة”.

وأكد المحجوب _ لوكالة الأنباء الليبية _ “أن ضخامة المعرض و تنظيمه العالي والتزايد التصاعدي لإقبال الجمهور، دليل على أن حركة الزوار في ارتفاع ملحوظ دليل ملموس على أن بنغازي بخير و تحارب الإرهاب بالفكر والثقافة، الأمر الذي يجعل قرار تمديد أيام المعرض مطروحا للنقاش”. (وال _ بنغازي) ه ع

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