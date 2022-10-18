البيوضي: الشهران الأخيران هما الأسوأ على ليبيا اقتصاديا منذ 2011

الوطن|رصد

قال المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، إنّ الشهرين الأخيرين كانا الأسوأ على ليبيا منذ 2011، رغم ما تعبر عنه الحكومة منتهية الولاية من خطط وتعد بتنفيذها.

وتابع البيوضي بأنّ الأسر الليبية تنتظر دون جدوى أي حل يخفف عنها أعباءها لااقتصادية المتزايدة، خاصة في ظل تضخم اقتصادي مرعب، وفساد ممنهج، مضيفًا أنّ ا”لحكومة فشلت في تنفيذ مشروع للحماية الإجتماعية، وبرنامج اقتصادي فعال يواجه الأزمة التي تتفاقم بشكل مبالغ فيه”.

وصرّح البيوضي أنّ على هذه الحكومة أن تغادر غير مأسوف عليها، فمحاولة البحث عن صفقات جديدة لن يغير من واقع الأمر شيء، وحتما سينهار كل شي على الفاسدين”، مشيرًا إلى أنّ تجاهل استكمال العملية الإنتخابية والمسار الديمقراطي سيقود ليبيا إلى كوارث قد ترهن مستقبل الوطن لعقود قادمة.