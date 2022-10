“حماد” يخاطب مصلحة الضرائب بعدم تعميم القرارات والتعليمات الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية

خاطب وزير المالية بالحكومة الليبية “أسامة حماد” اليوم الثلاثاء في بيان له لنائب مدير العام مصلحة الضرائب “عمر الزروق” بعدم تعميم القرارات والتعليمات الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ,حسب تعبيره .

وطالب “حماد” من كافة الادرات الضريبية التابعة لمصلحة الضرائب بتحويل جميع الايرادات المجباه إلى حساب الايراد العام لوزارة التخطيط والمالية بمصرف ليبيا المركزي بنغازي .

