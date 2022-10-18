“الحويج” يبحث مع السفير الألماني آلية عودة الشركات الألمانية وتشجيعها على الاستثمار في ليبيا

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية “مِخائيل اونماخت” بديوان الوزارة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية الدكتور “سهيل بوشيحة” وذلك لبحث أوجه التعاون التجاري والاقتصادي ،ومناقشة المشاكل والعقبات التي توجه عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا.

وأكد “الحويج” على حرص وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة بتقديم كافة التسهيلات وتدليل الصعوبات والعراقيل أمام عودة الشركات الألمانية وتوفير بيئة عمل مناسبة

كما حث “الحويج” سفير دولة ألمانيا على تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار بدولة ليبيا وخاصةً في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية و الصحة مؤكداً على أهمية تعزيز دور رجال الاعمال والغرف التجارية بإقامة مشروعات مشتركة بهدف التشبيك بين رجال الاعمال والمستثمرين بالبلدين .

كما دعا “الحويج” السفير إلى ضرورة استئناف عمل سفارة جمهورية ألمانيا من مقرها بليبيا وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة للمواطنين .

وأكد سفير ألمانيا من جانبه رغبتهم في دعم ليبيا سياسياً وٌاقتصادياً من خلال المبعوث الاممي للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وخاصة في تنمية المشروعات المتوسطة والصغرى بما يساهم في تنمية دولة ليبيا.

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