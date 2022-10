“الحويج”يبحث أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والمشاكل والعقبات التي تواجه عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج ” اليوم الثلاثاء أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والمشاكل والعقبات التي تواجه عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا,مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية “مِخائيل اونماخت “وبحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية “سهيل بوشيحة “

وأكد “الحويج”على حرص وزارته والجهات ذات العلاقة بتقديم كافة التسهيلات وتدليل الصعوبات أمام الشركات الالمانية وتوفير بيئة عمل مناسبة, مشيراً إلى ضرورة استئناف عمل سفارة جمهورية ألمانيا من مقرها بليبيا وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة للمواطنين .

ومن جهته حث “مِخائيل” على تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار بدولة ليبيا وخاصةً في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية و الصحة ورغبتهم في دعم ليبيا سياسياً وٌاقتصادياً , مؤكداً على أهمية تعزيز دور رجال الاعمال والغرف التجارية بإقامة مشروعات مشتركة بهدف التشبيك بين رجال الاعمال والمستثمرين بالبلدين .

