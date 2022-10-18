غرفة التجارة طرابلس تبحث مع سفير دولة هولندا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

اجتمع رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس “أنور أبوستة” يوم الثلاثاء 18 أكتوبر، مع سفير هولندا لدى دولة ليبيا، وبحضور أعضاء لجنة الإدارة والمدير العام بالغرفة ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي والملحق التجاري بالسفارة، وذلك لبحث آلية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وأكد “أبوستة” خلال هذا الاجتماع أن غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس تعمل على تعزيز الروابط الاقتصادية ورفع مستوى التعاون والتبادل التجاري مع القطاع الخاص بدولة هولندا تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة ، وتنظيم فعاليات مشتركة تضمّ الشركات والمستثمرين بهدف تسهيل حركة أصحاب الاعمال ونقل البضائع والخدمات، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنفيذ مشاريع تستهدف تطوير البنية التحتية بقطاعات المواصلات والثروة البحرية والموارد المائية إضافة الى مشاريع استثمارية بالطاقة الشمسية وتبادل الخبرات والتجارب بقطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

كما أكد السفير الهولندي من جانبه رغبة الشركات الهولندية في العمل بدولة ليبيا وعقد شراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص تحت اشراف الحكومة الليبية والمساهمة في خطة إعادة الاعمار ودعم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة.

هذا واتفق الجانبان على تنظيم فعاليات مشتركة خلال المدة المقبلة تحت اشراف وزارة الاقتصاد والتجارة تضم أصحاب الاعمال والشركات المستثمرين في كلا البلدين وعقد اجتماعات ثنائية بهدف التشبيك بين القطاع الخاص وعقد شراكة تستهدف تنفيذ مشاريع بمجالات ذات الاهتمام المشترك.

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