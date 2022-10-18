ديوان المحاسبة يُطلق أولى مهامه الرقابية على تقنية المعلومات

طرابلس 18 أكتوبر 2022 (وال)- أطلق ديوان المحاسبة اليوم الثلاثاء، أولى مهامه في مجال الرقابة على تقنية المعلومات لدى الجهات الخاضعة لرقابته تماشيًا مع المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة.

وأكد المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة؛ استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية وفقًا للخطة التي أعدت بهذا المجال، مشيرًا إلى أن هذه الانطلاقة تأتي بعد برامج تدريبية لفريق من أعضاء الديوان من كافة فروعه في البلاد، خلال الفترة السابقة تحت إشراف ودعم عدد من المنظمات الدولية ذات الخبرة في بناء القدرات البشرية.

واختتمت آخر دورة تدريبية في مجال الرقابة على تقنية المعلومات، نهاية سبتمبر الماضي تحت إشراف خبراء من الوكالة الأمريكية للتنمية (usaid).

وشارك في الدورات التدريبية عددًا من المراجعين والمختصين في مجال تقنية المعلومات من الإدارة العامة والفروع، وتلقوا خلالها التدريب على الإطار النظري والتطبيقي لدليل الرقابة علي تقنية المعلومات. (وال)

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