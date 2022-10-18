الاقتصاد تبحث عودة الشركات الألمانية للعمل والاستثمار في ليبيا

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً اليوم الثلاثاء مع سفير جمهورية ألمانيا لدي ليبيا مِخائيل اونماخت لبحث أوجه التعاون التجاري والاقتصادي، والمشاكل والعقبات التي تواجه عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا.

وحث الحويج السفير على تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار بدولة ليبيا وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصحة .

ودعى الحويج إلى ضرورة استئناف عمل السفارة الألمانية من مقرها بطرابلس وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات للمواطنين .