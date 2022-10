أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” اليوم الثلاثاء ,عند لقاءه مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا “عبد الله باتيلي “على حيادية المؤسسة وبعدها عن أي تجاذبات سياسية وأنها تتعامل مع كافة الشركات والدول وفق ماتقتضيه اللوائح والقوانين ,وأن مجلس الإدارة يحظي بدعم كافة كافة الأطراف والجهات في كافة مدن ليبيا ودعم البعثه الأممية في سبيل تحقيق استقرار للبلاد.

وشدد “فرحات” على أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني سينعكس بصورة واضحة على جذب الاستثمارات لقطاع النفط.

ومن جهته أشاد المبعوث الأممي بالمجهودات التي بذلها مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في عودة الإنتاج ,مؤكداً على أهمية دور مؤسسة كون النفط هو المصدر الدخل الأهم لليبيا.

The post “المبعوث الأممي “يؤكد خلال لقاءه مع “بن قدارة”على أهمية دور المؤسسة الوطنية للنفط كونه هو المصدر الدخل الأهم لليبيا appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا