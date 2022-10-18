ديوان المحاسبة يطلق أول مهامه الرقابية في مجال تقنية المعلومات

أعلن ديوان المحاسبة الثلاثاء، إطلاق أوّل مهامه الرقابية في مجال الرقابة على تقنية المعلومات لدى الجهات الخاضعة لرقابته تماشياً مع المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة.

وأضاف الديوان أن هذه الانطلاقة تأتي بعد عدد من التدريبات التي تلقّاها فريق من أعضاء الديوان، من كافة فروعه خلال الفترة السابقة تحت إشراف ودعم عدد من المنظمات الدولية ذات الخبرة في بناء القدرات البشرية، بحسب ديوان المحاسبة.

وأضاف الديوان أيضًا أنه أطلق مهام رقابية لتقييم الأنظمة المعلوماتية بالجهات المستهدفة وفقا للخطة التي أعدها بهذا الشأن، بعد استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية بالديوان

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