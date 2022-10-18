مجلس شؤون الطاقة يناقش عدد من القضايا المتعلقة بقطاعي النفط والكهرباء

بحث رئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة عبدالحميد الدبيبة، خلال الاجتماع الأول للمجلس اليوم الثلاثاء، عدداً من القضايا المتعلقة بقطاعي النفط والكهرباء، حيث تم مناقشة ملفات تخص عدداً من الشركات النفطية، إضافة إلى مقترح الميزانية الإستثنائية لشركة الكهرباء الذي قرّر المجلس تأجيل النظر فيه إلى الاجتماعات المقبلة.

يشار إلى أن المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، أُعيد تنظيمه بقرار مجلس الوزراء رقم 790 لسنة 2022، ويضمّ في عضويته رئيس الوزراء ومحافظ المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، ووزراء النفط والتخطيط والمالية والاقتصاد، ورؤساء مؤسسة النفط وشركة الكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة.

ومن أبرز مهام المجلس، الإشراف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطات الطاقة، وإعداد إستراتيجية الدولة في مجالات الطاقة المختلفة.