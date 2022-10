“الدبيبة” يناقش عددا من القضايا المتعلقة بقطاع النفط ومقترح الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء عددا من القضايا المتعلقة بقطاعي النفط ,وملفات تخص عددا من الشركات النفطية، ومقترح الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء الذي قرّر المجلس تأجيل النظر فيه إلى الاجتماعات المقبلة.

حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات لمعالجة الملفات التي تخص قطاع الطاقة، وتوفير الحلول لها.

