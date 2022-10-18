أبو ستة يبحث مع السفير الهولندي تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وهولندا

بحث رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبو ستة، مع السفير الهولندي لدى ليبيا “دولف هوكونينغ”، آلية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال لقاءٍ جمع الطرفين، بحضور أعضاء لجنة إدارة الفرفة ومديرها العام، إضافةً إلى مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي والملحق التجاري بالسفارة “أدريان فان فيلدهوفن”، إذ أكد أبو ستة، أن غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، تعمل على تعزيز الروابط الاقتصادية ورفع مستوى التعاون والتبادل التجاري مع القطاع الخاص بدولة هولندا تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة، وتنظيم فعاليات مشتركة تضمّ الشركات والمستثمرين بهدف تسهيل حركة أصحاب الأعمال، ونقل البضائع والخدمات، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنفيذ مشاريع تستهدف تطوير البنية التحتية بقطاعات المواصلات والثروة البحرية والموارد المائية إضافة الى مشاريع استثمارية بالطاقة الشمسية وتبادل الخبرات والتجارب بقطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

ومن جانبه أكد السفير الهولندي، رغبة الشركات الهولندية في العمل بليبيا وعقدِ شراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص تحت إشراف الحكومة الليبية، والمساهمة في خطة إعادة الإعمار ودعم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة.

واتفق الجانبان على تنظيم فعاليات مشتركة خلال المدة المقبلة تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة، تضم أصحاب الأعمال والشركات المستثمرين في كلا البلدين وعقد اجتماعات ثنائية بهدف التشبيك بين القطاع الخاص وعقد شراكة تستهدف تنفيذ مشاريع بمجالات ذات الاهتمام المشترك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية