رئيس مجلس النواب يُؤكد أن هناك خلالا كبيرًا في قضية المرتبات

بنغازي 18 أكتوبر 2022 (وال)- أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الثلاثاء، أن هناك خلالا كبيرًا وشكاوى من المواطنين في قضية المرتبات.

وطالب عقيلة صالح – في جلسة مجلس النواب – خلال مناقشة بند المرتبات، بالنظر في مشروع قانون جدول المرتبات وزيادة المواطنين، حتى لو تعطلت التنمية قليلا، مشيرًا إلى وجود فارق كبير في المرتبات فهناك من يتقاضى 450 دينار وآخر يتقاضى 20 أو 25 ألف دينار.

وقال عقيلة: “نحن نعيش في حالة اسثتنائية ويجب التفكير بهذا الشكل، ولابد من معاجة هذه الحالة فالقانون خاضع للسلطة التشريعية ونستطيع تغييره في أي وقت”.

وطالب صالح بتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور، سواء السيادية وغير السيادية، واقترج أن لايزيد الحد الأعلى للمرتبات 10 آلاف دينار.

وأضاف أن الملاحظات التي قدمت سيتم تحويلها إلى اللجنة التشريعية والمالية لمدة 10 أيام، إذا كانت تحتاج إلى تعديل أو إضافة حتى يتم تمرير ها القانون. (وال)

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