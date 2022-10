الجارديان البريطانية: رئيس الأركان رقم 10 يرافق رجل “المليشيا الليبية” إلى اجتماع وزارة الخارجية

أصدرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالا أكدت خلاله أن “مارك فولبروك” عمل مستشارًا للعلاقات العامة لفتحي باشاغا، حيث قام بالضغط على المسؤولين بشأن السياسة الخارجية رافق رئيس الأركان رقم 10، مشيرة إلى أن مارك فولبروك، سياسيً ليبيً مثيرً للجدل متورطً في محاولة انقلاب عسكري في اجتماع في وزارة الخارجية للضغط على المسؤولين بشأن السياسة الخارجية، مما أثار المزيد من الأسئلة حول نفوذه وذلك نقلا عن صحيفة الصانداي تايمز.

وأضافت الصحيفة أن حزب العمال قال إن منصب فولبروك كأكبر مسؤول في حكومة ليز تروس “لا يمكن الدفاع عنه” بعد أن تم الكشف عن أنه سهّل اجتماعات غير رسمية في يونيو مع وزراء كبار في مجلس الوزراء للسياسي الليبي، فتحي باشاغا.

المقال أكد أن باشاغا، الذي يسعى للحصول على دعم دولي كرئيس وزراء منافس، له صلاة بمجموعة فاغنر الروسية ورجل عسكري قوي في شرق البلاد, مضيفة أن فولبروك رافق باشاغا أيضًا في زيارة إلى وزارة الخارجية البريطانية في نفس الرحلة إلى لندن، بصفته مستشار العلاقات العامة, حينها كانت ترٍوس وزيرة الخارجية في ذلك الوقت.

وذكّرت الصحيفة أنه قبل شهر واحد فقط، حاول باشاغا دون جدوى الاستيلاء على السلطة في طرابلس بالقوة المدعومة من ميليشيا تسمى اللواء الثامن، ضد الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة, مضيفة أن باشاغا وفولبروك التقيا بستيفن هيكي، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الرغم من أنها ليست رحلة رسميًة استضافتها حكومة المملكة المتحدة، وكان على سفير المملكة المتحدة في ليبيا توضيح أنه لم يكن ضيفًا على المملكة المتحدة.

وخلال الزيارة التي استمرت يومين، كان فولبروك يساعد باشاغا للضغط على الحكومة للابتعاد عن الموقف الرسمي للأمم المتحدة ودعم إدارة منافسة في ليبيا.

وذكر المقال أن صحيفة صنداي تايمز كشفت في نهاية الأسبوع أن باشاغا التقى كواسي كوارتنغ، وزير الأعمال آنذاك، وناظم الزهاوي، وزير التعليم آنذاك، في موعد غير رسمي في البرلمانـ مضيفة أن فولبروك بذل جهودًا كبيرة للتأثير على تروس، على الرغم من أن رئيس الأركان الرقم 10 أخبر صحيفة الغارديان سابقًا أن شركته، فولبروك ستراتيجيز، “لم تمارس الضغط على ليز تروس عندما كانت وزيرة الخارجية”.

عمل فولبروك لدى باشاغا في الربيع وأوائل الصيف، قبل الانضمام إلى حملة تروس القيادية ثم الدخول إلى داونينج ستريت، المقر الرسمي ومكتب رئيس الوزراء البريطاني في سبتمبر. بعد فترة وجيزة من زيارته إلى لندن، عقدت لجنة اختيار الشؤون الخارجية جلسة نادرة، غير مثبتة، عبر القمر الصناعي مع باشاغا وفق المقال.

فالجلسة استثنائية للغاية، نظرًا لأن اللجنة لم تكن تجري تحقيقًا في ليبيا في ذلك الوقت، ولا يبدو أنها مرتبطة بأي من أعمالها الأخرى، ومنحت باشاغا إلى حد كبير منبرًا للضغط من أجل الحصول على الدعم البريطاني.

وفي محاولته للوصول إلى السلطة ، شكل باشاغا تحالفًا ليس فقط مع رئيس مجلس النواب الليبي القوي، ولكن أيضًا مع الرجل العسكري القوي في شرق ليبيا، خليفة حفتر، وهو رجل متهم بارتكاب جرائم حرب.

وكانت القوات المسلحة العربية الليبية التابعة لحفتر فرضت حصارًا دمويًا على طرابلس في 2019-2020 بدعم الآلاف من مرتزقة مجموعة فاغنر التابعة للكرملين, مشيرة أن الحصار الوحشي والمدمّر اقتصاديًا لم يهزم إلا عندما تدخلت تركيا لتوفير التدريب والمعدات العسكرية للقوات العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأشارت القارديان أنه سبق لكوارتنج أن دافع عن حفتر، وكتب كتيبًا يدعو بريطانيا للوقوف وراء الرجل القوي. لقد فعل ذلك بعد زيارة لليبيا التقى خلالها بحفتر بالاشتراك مع ليو دوشيرتي، وهو الآن وزير للدولة في وزارة الخارجية مسؤول عن أوروبا. تنقسم ليبيا على نطاق واسع بين طرفين: أحدهما في طرابلس، ويعتمد على الدعم التركي ويقوده عبد الحميد الدبيبة، والآخر مقره في الشرق ويعتمد على دعم روسيا والإمارات العربية المتحدة.

وذكر المقال أن سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا، كارولين هورندال، التقت باشاغا أكثر من مرة، وتركز سياسة المملكة المتحدة على الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحمل الجانبين على الموافقة على شروط الانتخابات الوطنية, كما تم الاتصال بداونينج ستريت للتعليق على دور فولبروك في الاجتماع.

وقال رئيس الأركان رقم 10 لصحيفة صنداي تايمز في نهاية الأسبوع إنه تنحى عن الأمور المتعلقة بليبيا فيما قال متحدث باسم فولبروك لذات الصحيفة: “تتعلق هذه الأمور بارتباطات السيد فولبروك قبل وقت طويل من مشاركته في أي دور حكومي.

“السيد فولبروك و فولبروك ستراتيجيز، امتثلوا لجميع الالتزامات القانونية وأداروا كل شيء بطريقة منفتحة وشفافة, وكانت الحكومة على دراية كاملة بجميع ارتباطات فولبروك ستراتيجيز والسيد فولبروك المهنية قبل تعيينه رئيسًا لموظفي رئيس الوزراء”.

وختاما أشار الصانداي إلى تعرض موقف فولبروك لمزيد من الاضطراب يوم الأحد عندما اضطر إلى التنحي عن المناقشات حول التغييرات في استراتيجية التدخين الحكومية بسبب ماضيه كعضو ضغط في صناعة التبغ’ فيما عمل فولبروك بالنيابة عن شركة بريتيش أميركان توباكو وفيليب موريس، صانع سجائر مارلبورو.

