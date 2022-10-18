بن قدارة يؤكد لباتيلي دعم الأطراف الليبية كافة لمجلس إدارة مؤسسة النفط

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أن مجلس إدارة المؤسسة يحظى بدعم جميع الأطراف والجهات في أنحاء البلاد كافة، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني سينعكس بصورة واضحة على جذب الاستثمارات لقطاع النفط.

وشدد بن قدارة على حيادية المؤسسة وبُعدها عن أي تجاذبات سياسية، وعدم تدخل أي جهة في عمل المؤسسة، لافتًا إلى أنها تتعامل مع الشركات كافة والدول، وفق ما تقتضيه اللوائح والقوانين، مشيراً إلى دعم المؤسسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في سبيل تحقيق الاستقرار في البلاد.

ومن جانبه أشاد باتيلي بجهود مجلس إدارة مؤسسة النفط في عودة إنتاج الخام، خصوصًا أنه مصدر الدخل الأهم للدولة الليبية.

وفي وقت سابق، قالت البعثة الأممية في تصريح صحفي إن باتيلي بحث مع بن قدارة «سبل ووسائل تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة سيادية» دون أن يخوض في مزيد التفاصيل.