“العكاري”: لجدول المرتبات الموحد أمرين أما أن يدرس بشكل دقيق ويحدث عدالة أو أن يمر بمناكفات تذهب بتقوية الدينار إلى الهاوية

قال الخبير المصرفي وعضو لجنة تعديل سعر الصرف “مصباح العكاري ” إن لجدول المرتبات الموحد أمرين ,أما أن يدرس بشكل دقيق ويحدث عدالة بين الجهد والمقابل ,أو أن يمر بناء علي عواطف ومناكفات سياسية تغرق الدولة وتذهب بأمل تقوية الدينار الليبي إلى الهاوية.

وأوضح “العكاري”بأن الأمور الاقتصادية تتجه إلى التحسن ,مشيراً إلى أنه من الأفضل تقوية الدينار وليس خلق عوامل جديدة تضعف قيمة الدينار وخاصة بعد صدور قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتقوية العملة المحلية بنسبة 15‎%‎ .

وأضاف “العكاري”بأنه هناك بعض المرتبات تحتاج إلى مراجعة,ولكن في نفس الوقت يجب مراجعة الكم الهائل من المحال التجارية والأنشطة الاقتصادية ملك من و إلى أين يذهب عوائد هذه الأنشطة .

