الحويج يبحث سبل عودة الشركات الألمانية إلى ليبيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج خلال اجتماعه مع السفير الألماني ميخائيل أونماخت، المشاكل والعقبات التي تواجه عودة الشركات الألمانية إلى العمل في ليبيا، وكذلك أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

ودعا الحويج إلى ضرورة استئناف عمل السفارة الألمانية من مقرها في ليبيا، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة للمواطنين الليبيين، مؤكدا حرص الوزارة والجهات ذات العلاقة على تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام الشركات الألمانية، وتعهد بـ«توفير بيئة عمل مناسبة» لها.

وحث الحويج السفير ميخائيل أونماخت على ضرورة تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في ليبيا، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصحة، مؤكدًا أهمية تعزيز دور رجال الأعمال والغرف التجارية في إقامة مشروعات مشتركة بهدف التشبيك بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.

من جهته، أكد أونمخت رغبة حكومته والمستثمرين الألمان في دعم ليبيا سياسيًا واقتصاديًا من خلال المبعوث الأممي؛ للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، خاصة في تنمية المشروعات المتوسطة والصغرى بما يسهم في تنمية ليبيا.