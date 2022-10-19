الاجتماع الأوّل لمجلس شؤون الطاقة التابع لحكومة “الدبيبة”

الوطن / متابعات

عقد مجلس شؤون الطاقة التابع لحكومة الدبيبة، اجتماعه الأول اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بقطاعي النفط والكهرباء.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، عدة ملفات متعلقة بمجموعة من الشركات النفطية، إضافة إلى مقترح الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء، وفقًا لما نقله المكتب الإعلامي للدبيبة.

وقال المكتب إنه جرى الاتفاق على “عقد اجتماعات لمعالجة الملفات التي تخص قطاع الطاقة، وتوفير الحلول لها”.

يُذكر أن مجلس شؤون الطاقة يضمّ في عضويته بالإضافة إلى “الدبيبة”، كلًّا من محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزراء النفط والتخطيط والمالية والاقتصاد، ورؤساء مؤسسة النفط وشركة الكهربا،ء وجهاز الطاقات المتجددة.