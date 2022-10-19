ارتفاع للدولار وتراجع لليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 19 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 19 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0224 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9395 دينار، والجنيه الاسترليني 5.6728 دينار، والدولار الكندي 3.6495 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2703 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3368 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3674 دينار، والدينار التونسي 1.5359 دينار، والدرهم المغربي 0.4574 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 19 اكتوبر 2022: