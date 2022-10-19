الأفريقية توقع اتفاقية لإنشاء محطة للشحن الجوي و مركز لعمرة وصيانة الطائرات

أكد مصدر من شركة الخطوط الجوية الأفريقية لتطبيق بكم الاخباري، توقيع إتفاقية تعاون مع شركة AD air business group لإنشاء مركز إقليمي لعمرة وصيانة الطائرات، وكذلك إنشاء محطة للشحن الجوي تربط بين كل من قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا وامريكا اللاتينية.

وأوضح المصدر أن أسعار تذاكر الطيران خلال الفترة الحالية من مطاري طرابلس ومصراتة إلى تونس تبدأ من 650 دينار ذهاب وعودة، ومن طرابلس ومصراتة إلى اسطنبول 1235 دينار ذهاب وعودة، بينما أسعار التذاكر من مطار بنينا ببنغازي إلى تونس تبدأ من 698 دينار ذهاب وعودة، ومن بنغازي إلى اسطنبول 984 دينار ذهاب وعودة .