“الباعور” يفصح عن مستجدات اجتماعهم مع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

صرح مقرر المجلس الأعلى لشؤون للطاقة “الطاهر الباعور” عبر منصة حكومتنا بخصوص اجتماع المجلس مع حكومة الوحدة الوطنية قائلاً: عقد الاجتماع الأول لمجلس شؤون الطاقة والذي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 790‪ لسنة 2022‪.

وأضاف بالقول: هذا المجلس هو امتداد لما شكل في سنة 200‪9 بمجوب قرار 406‪، حيث من إختصاص واهذاف هذا المجلس ووضع خطط استراتيجية للدولة الليبية في مجال الطاقة المتنوعة، وبالتالي عقد هذا الاجتماع وضم كافة الأعضاء الموجودين في هذا القرار.

وتابع بالقول: تناول هذا الاجتماع القضايا المهمة جداً المعنية بقطاع النفط والكهرباء، وكذلك تم مناقشة الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء والتي تعتبر أحد مصادر الطاقة وتمس المواطن بشكل مباشر، كما أجل فصل هذا الملف في الاجتماعات القادمة حتى يتم دراسته بشكل جيد وواضح.

وختم حديثه قائلاً: تم الاتفاق على تكليف المؤسسة الوطنية للنفط بإعتبارها هي القائمة على أعمال القطاع النفطي بالبدء الفوري في المقترحات التي قدمتها سواء كانت في تشكيل لجان التفاوض مع الشركات الأجنبية أو شريكة في مجال النفط.

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