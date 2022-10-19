مصنع الأمونيا بالبريقة يعود إلى العمل بطاقة إنتاجية مبدئية تقدر بـ 70%

أعلنت الشركة الليبية للأسمدة إنتهاء عمليات اختزال العامل المساعد بمصنع الأمونيا الأول بمنطقة البريقة، والبدء الفعلي للإنتاج، بعد توقف لخمس سنوات متقطعة، وثلاث سنوات منفصلة، بطاقة انتاجية مبدئية مقدرة بـ 70% من طاقة المصنع الكلية، على أن ترفع تدريجياً خلال الأيام القادمة.

وأكدت الشركة أن تشغيل مصنع الأمونيا وعودته للإنتاج سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات الشركة، وتحسين الوضع المالي، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البتروكيماوية.