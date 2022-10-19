اقتصاد

النيابة العامة تأمر بحبس أحد العاملين في مصرف التجارة والتنمية

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قام وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي، إجراءات التحقيق التي يستلزمها بحث حالة النفاذ إلى قاعدة بيانات مصرف التجارة والتنمية بطرق غير مشروعة ؛ أوصلت الجناة إلى تزوير بيانات حسابات مصرفية الكترونية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة ؛ وتعظم مديونية المصرف ؛ ثم موهوا هذه الأفعال بإنجاز تحويلات مالية بلغت اثني عشر مليون دينار إلى حسابات أشخاص انخرطوا في مشروع الجريمة بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مصدر ؛ فقام الدليل على صحة الواقع الذي تكرَّر منهم في أوقات مختلفة تنفيذاً لدافع إجرامي واحد.

حيث ترتب على تدابير النيابة العامة ؛ تجميد أحد عشر مليوناً وثـمانمائة وخمسين ألف دينار ؛ وتحديد وجهة مائة وخمسين ألف دينار؛ تمكن الجناة من الاستيلاء عليها ؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم الماثل احتياطياً؛ ووجَّه الجهات الضبطية إلى إلقاء القبض على بقية المتهمين.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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