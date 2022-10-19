وال| أكثر من 8300 زائر استقبله الدولي للكتاب في ثالث أيامه

بنغازي 19 أكتوبر 2022 (وال) _ استقبل معرض بنغازي الدولي للكتاب يوم أمس الثلاثاء، أكثر من 8300 زائر من داخل المدينة وخارجها، بينما سجل إغلاق الإثنين أمس الأول قرابة 5000 زائر، وذلك بحسب إحصائيات لجنة التنظيم والتجهيز لمعرض بنغازي الدولي الأول للكتاب 2022م.

الجدير بالذكر أن هذا الحدث الثقافي الضخم الذي تحتضنه بنغازي برعاية القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تحت شعار (بنغازي الثقافة مستقبل وطن)، بمشاركة 13 دولة عربية هي (سوريا، لبنان، الأردن، السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، مصر، الجزائر، تونس، ليبيا)، بأكثر من 244جناح من بينها ثلاثة عشر جناح لدور نشر ليبية تخللها أربع جامعات محلية. (وال _ بنغازي) ه ش

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