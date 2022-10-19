اقتصاد

خاص.. “مراجع غيث” يكشف لصدى عن تفاصيل مؤتمر صحفي مجلس إدارة المركزي المنعقد غداً

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده مجلس إدارة المصرف المركزي سيكون حيال تنفيذ قرار تعديل سعر الصرف .

وكان المصرف المركزي ببنغازي قد نشر دعوة لعقد اجتماع مجلس إدارة المركزي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك