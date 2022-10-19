خاص.. “مراجع غيث” يكشف لصدى عن تفاصيل مؤتمر صحفي مجلس إدارة المركزي المنعقد غداً

كشف عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده مجلس إدارة المصرف المركزي سيكون حيال تنفيذ قرار تعديل سعر الصرف .
وكان المصرف المركزي ببنغازي قد نشر دعوة لعقد اجتماع مجلس إدارة المركزي .
كشف عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده مجلس إدارة المصرف المركزي سيكون حيال تنفيذ قرار تعديل سعر الصرف .
وكان المصرف المركزي ببنغازي قد نشر دعوة لعقد اجتماع مجلس إدارة المركزي .
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