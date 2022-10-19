شركة راس لانوف تعلن نجاح تشغيل إحدى منظومات مصنع الإثيلين

الوطن|متابعات

أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، نجاح تشغيل منظومة ضاغط تبريد غاز الإثيلين( R-14 )، اليوم الثلاثاء.

وأكّدت الشركة عبر صفحتها على “فيسبوك”، “أن هذا التشغيل للمنظومة يأتي في إطار تنفيذ خطة إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات”

وقالت الشركة إن إعادة التشغيل جرت بحضور رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، مضيفةً: “حياكم الله أيها المخلصون الأوفياء أينما كنتم وبإذن الله وتوفيقه سنحتفل قريبًا جِدًّا بإعادة تشغيل مصنع الإثيلين وستعود شعلته لتضيء أركان المجمع الصناعي من جديد”.