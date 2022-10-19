المريمي (لوال): تضافر الجهود الوطنية أنتج حدثا ثقافياً ضخماً 

بنغازي 19 أكتوبر 2022 (وال) _ عبر المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي عبد الكريم المريمي لوكالة الأنباء الليبية عن سعادته العارمة إزاء إقامة معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب.

وقال المريمي: إن هذا المستوى الراقي من التنظيم من حيث العرض والتصميم ومشاركة دور النشر العربية العريقة صاحبة الإصدارات المختلفة في شتى المجالات، يثلج السجية ويبهج الفكر، و نحن نشد على أيدي كل من ساهم في إقامة هذا المعرض و نحييه ونشكره جزيل الشكر.

وأضاف المستشار الإعلامي: بفضل تضافر الجهود الوطنية رأينا إنتاجا لهذا المشروع الثقافي الكبير الذي نتمنى أن تكرر، فمثل هذه المعارض يجب أن تكون أسوة بغيرنا من الدول التي لها موسم محدد ومعروف دولي، يستقطب دور النشر ورواد الثقافة والعلوم والأدب.

الجدير بالذكر أن هذا الحدث الثقافي الضخم الذي تحتضنه بنغازي برعاية القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تحت شعار (بنغازي الثقافة مستقبل وطن) بمشاركة 13 دولة عربية هي (سوريا، لبنان، الأردن، السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، مصر، الجزائر، تونس، ليبيا)، بأكثر من 244جناح من بينها ثلاثة عشر جناح لدور نشر ليبية تخللها أربع جامعات محلية. (وال _ بنغازي) ه ش

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