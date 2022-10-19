“باشاغا” يتابع سير العمل بغرفة الطوارئ وتنظيم مدينة بنغازي

اجتمع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان “فتحي باشاغا” اليوم الأربعاء 19 أكتوبر ” في مقر رئاسة الوزراء ببنغازي، مع وزير التخطيط والمالية “أسامة حماد”، ووزير الأشغال العامة “نصر شرح البال”، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء “محمد فرحات”، ورئيس غرفة الطوارئ وتنظيم مدينة بنغازي “فرج قعيم”، وعميد بلدية بنغازي “صقر بوجواري”.

وتم خلال هذا الاجتماع الوقوف على أداء الغرفة ومتابعة الأعمال التي تشرف على تنفيذها، والمتمثلة في صيانة الطرق والواجهات العامة وحملات النظافة والاهتمام بالمظهر العام لمدينة بنغازي واتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال موسم الأمطار، حيث تم مناقشة بعض الملاحظات الفنية حول الأعمال الجارية في مداخل ووسط المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية