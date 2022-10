نمت الواردات الإيطالية من ليبيا بنسبة 86.53 % بقيمة سوقية قدرت 5،27 مليار يورو، متقدمة على دول إسبانيا وألمانيا والصين.

وتعد إيطاليا ثالث دولة مصدرة إلى ليبيا بعد تركيا التي تتصدر بـ 1،54 مليار يورو من الصادرات بزيادة 22.30 % مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021.

وأظهرت البيانات، بحسب ما أفادت به وكالة نوفا للأنباء أنّ المبادلات التجارية بين البلدين سجلت منذ بداية العام زيادة بنسبة 83،68% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021، بحصة سوقية بلغت 22.26 %.

وبحسب بيانات الوكالة، نمت الصادرات الإيطالية إلى ليبيا منذ بداية عام 2022 بنسبة 71،24%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بتسجيل مبيعات بقيمة 1،11 مليار يورو، وحصة سوقية بنسبة 12،38 %.

ووفق البيانات فأن إيطاليا تقدمت على الصين 2،95 مليار يورو من المبادلات و 10،31 % من حصة السوق وإسبانيا 2،44 مليار يورو وحصة سوقية بـ 8.54 %، واليونان 2،39 مليار يورو و 8.33 %.

وكذلك ألمانيا 2،37 مليار يورو من المبادلات التجارية و 8،27 % من حصة السوق، تركيا 1،94 مليار يورو و 6،77 % والولايات المتحدة 1،38 مليار يورو و4،81 %.

The post متقدمة على الصّين.. نمو واردات إيطاليا من ليبيا بنسبة 86.53 % appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا