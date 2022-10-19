على هامش معرض الكتاب .. مكتب الأوقاف بنغازي ينظم ندوة علمية عن “الكتاب وأثره في تحصين الأمة”

بنغازي 19 أكتوبر 2022 (وال) – نظم قسم الشؤون الثقافية والدعوية بمكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي اليوم الأربعاء، بالتعاون مع اللجنة الثقافية بمعرض بنغازي الدولي للكتاب ندوة علمية بعنوان “الكتاب وآثره في تحصين الأمة من الغلو والتفريط”، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض بنغازي الدولي للكتاب في نسخته الأولى.

وكالة الأنباء الليبية تابعت الندوة التي أدارها الإمام والخطيب بمكتب بنغازي الشيخ عبد الرحمن صالح المهشهش، بمشاركة عضو لجنة الفتوى الفرعية بنغازي الشيخ إبراهيم فرج بالأشهر، و الإمام والخطيب والواعظ بالمكتب الشيخ عبد الرحمن علي جويلي.

هذا وأوضح المشاركون في الندوة: إن إقامة هذا المعرض الدولي في مدينة بنغازي له أثر في إثراء النفس وتوعية المدارك، فإن الكتاب هو خير جليس والأمم ترتفع بمقدار وعيها وإدراكها، ولا يكون ذلك إلى عن طريق الكتاب والقراءة والمطالعة، فبها تزود النفس بالعلوم والمعارف في وقتاً وزمناً هجمت على القراءة والكتاب صنوف من الصوائف (المواقع الإلكترونية والقنوات)، ولكن مع كل ذلك مازال الكتاب هو البارز والرائد والمرجع.

وأكملوا: دعا الإسلام إلى القراءة وحث عليه، فإن العلم الذي أمرت به الشريعة بطلبه والحث عليه وتعلمه لا يتأتى إلا عن طريق المطالعة والقراءة، لذلك جاء الفضل العظيم في العلم بل هناك من العلوم ما تكون تعلمها فرضاً و واجباً، كقوله صل الله عليه وسلم “طلب العلم فريضة على كل مسلم”.

الجدير بالذكر أن اللجنة الثقافية بمعرض بنغازي الدولي للكتاب، تنظم يومياً خلال فترتين “صباحية ومسائية”، برامج ثقافية متضمنة الندوات والأمسيات يقدمها كبار المثقفون الليبيون، بالإضافة إلى توقيعات للكتب. (وال – بنغازي) ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال