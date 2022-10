على غرار خط «غرين ستريم».. نوفا تستبعد إنشاء خط غاز جديد بين ليبيا وإيطاليا

نقلت وكالة نوفا الإيطلية عن مصادر خاصة استبعادها إنشاء خط أنابيب جديد موازٍ لخط أنابيب الغاز «غرين ستريم» من ليبيا إلى إيطاليا.

وقال مصدر في قطاع النفط للوكالة إنّه في الوقت الحالي، من غير المحتمل إلى حد كبير إنشاء خط أنابيب جديد موازٍ لغرين ستريم من ليبيا إلى إيطاليا.

وأوضح المصدر أنّه لبناء خط أنابيب جديد، سيتعين على ليبيا مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي، ويمكن أن يحدث هذا مع اكتشاف حقول غاز ضخمة جديدة. وفي هذا الصدد، تقوم إيني بالعديد من الاستكشافات البرية والبحرية على حد سواء.

وفي وقت سابق، ذكر وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، أنّ ليبيا يمكنها بناء خط أنابيب موازٍ في غضون أشهر قليلة، مشيرا إلى أن البلاد تصدر حاليًا إلى إيطاليا ما يقرب من 250-300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

