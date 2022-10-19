تونس بلا خبز بسبب إضراب أصحاب المخابز

أعلنت الغرفة التونسية لأصحاب المخابز الإضراب عن العمل بداية من اليوم الأربعاء 19 أكتوبر، بعد فشل المفاوضات مع السلطات.

وفي تصريح لرئيس الغرفة محمد بوعنان لموقع بوابة تونس، إن السلطات تجاهلت دعوة أصحاب المخابز إلى التفاوض، وهو ما اعُتبر رفضاً ضمنياً لمطالبهم.

وتتمثل مطالب الخبازين في رفع سعر البيع 190 مليم للخبز الصغير و250 مليم للخبز الكبير فضلا عن تمكينهم من منح التعويض عن الدعم والتي تبلغ 250 مليون دينار لدى الدولة حسب تعبيرهم فيما تجمهر أكثر من 500 خبّاز الثلاثاء أمام مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.