“باشاغا”يتابع أداء الغرفة والأعمال التي تشرف على تنفيذها المتمثلة في صيانة الطرق بمدينة بنغازي

تابع رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” اليوم الاربعاء ,أداء الغرفة الطوارئ والأعمال التي تشرف على تنفيذها المتمثلة في صيانة الطرق والواجهات العامة وحملات النظافة والاهتمام بالمظهر العام لمدينة بنغازي, بحضور وزير التخطيط والمالية “أسامة حماد” ووزير الأشغال العامة “نصر شرح البال” ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة”محمد فرحات” ورئيس غرفة الطوارئ “فرج قعيم” ورئيس المجلس التسيري “صقر بوجواري”.

و وجّه “باشاغا ” تعليماته بضرورة التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ الأعمال وفق الأصول الفنية والمدد الزمنية المحددة, وإتخاذ التدابير اللازمة لإستقبال موسم الأمطار، بالإضافة إلى بعض الملاحظات الفنية حول الأعمال الجارية في مداخل ووسط المدينة.

