العابد يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم المشاريع في ليبيا

بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “مارك اندري فرانش” سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة والبرنامج الإنمائي UNDP .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده العابد، مع “مارك”، في وزارة الخدمة المدنية الأربعاء، إذ أكد الوزير خلاله على أهمية التنسيق للاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التدريب، وتنمية القدرات في المجالات المهنية والحرفية، التي يتطلبها سوق العمل المحلي.

هذا وتطرق الاجتماع إلى التعاون في تنفيذ برنامج المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج وأيضًا توطين عدد من البرامج والمشاريع التدريبية في المنطقتين الشرقية والجنوبية ومنها برنامج توياتا في مدينة سبها، إضافةً إلى تفعيل الشراكة مع الوزارة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق التسهيلات المالية لتقديم التدريب والدعم في المشاريع الصغرى والمتوسطة.

ومن جانبه أشاد “مارك أندري فرانش” على التعاون من جانب وزارة خصوصا في برامج التدريب المهني وأيضًا برنامج الإدماج، مُشدّدًا على أن هذا لن يتم إلا عبر برامج الإدماج الاقتصادي.

واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تعاون بين الوزارة والبرنامج لتنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع.

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