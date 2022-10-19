استمرار انعقاد الندوات الثقافية بقاعة “سيدي خربيش” ضمن فعاليات معرض بنغازي للكتاب 

بنغازي 19 اكتوبر 2022 (وال) _ تستمر نخب المثقفين والمدونين والكتاب من زوار معرض بنغازي الدولي للكتاب، والذي تقام فعالياته بساحة فندق تيبستي تحت شعار (بنغازي الثقافة .. مستقبل وطن)، في عقد الندوات الثقافية المصاحبة للمعرض، وذلك ضمن برنامجها اليومي.

هذا نظمت ندوة حول الواقع الثقافي في المدينة، حيث عرضت محاور الندوة واقع بنغازي الثقافة، إضافة إلى الفترة التي واجهت فيها مدينة بنغازي خطر الإرهاب، الذي جثم على صدر المدينة لسنوات طويلة حتى أطلقت القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية الكرامة في منتصف عام 2014، ليتمكن الجيش رفقة شباب المدينة ومدن ليبيا، من هزيمة الإرهاب وبسط الأمن في كافة ربوع مدينة بنغازي التي تحتضن في هذه الأيام المعرض الدولي للكتاب.

واستعرض مقدمي المحاور خطورة الإرهاب وعلاقة هذه الخطورة على دولة العلم والثقافة، حيث أن هناك عدد من أقطاب الصراع في ليبيا، تحاول جعل ليبيا غنيمة للإرهاب وذلك لإضعاف الدولة، ومن المشاهد بالعين المجرد دعم دول كبرى تقوم بدعم الإرهابيين وتسهيل دخولهم إلى الأراضي الليبية، مؤكدين أن الصخرة التي تحطمت عليها أحلام الإرهاب هي القوات المسلحة.

وفي تصريح خاص لمراسل وكالة الأنباء الليبية _ قال الدكتور خالد الزغيبي عضو اللجنة الثقافية للمعرض: أن هذه الندوة استعرضت الثقافة كوسيلة للتواصل ووسيلة للبناء عن طريق محاور هذه الندوة التي شارك فيها الدكتور “محمد جبريل”, معرفا بالعلاقة الثنائية التي جعلت الشعب ونخب المثقفين وأصحاب الأقلام والكلمة، يصنعون المستحيل رفقة القوات المسلحة العربية الليبية، وتدحر الإرهاب وجموعه أثناء وقوفهم يدا واحدة ضد أعداء الوطن. (وال _ بنغازي) ع م

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