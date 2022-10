“العابد” يبحث سبل التعاون في تنفيذ برنامج المشروع الوطني للتأهيل في المنطقتين الشرقية والجنوبية

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد “اليوم الاربعاء سبل التعاون في تنفيذ برنامج المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الادماج وتوطين عدد من البرامج والمشاريع التدريبية في المنطقتين الشرقية والجنوبية مع الممثل البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “مارك اندري فرانش”.

وأكد “العابد” على أهمية التنسيق للإستفادة من الخبرات الدولية في مجالات المهنية والحرفية للتدريب وتنمية القدرات ,التي يتطلبها سوق العمل المحلي, وتعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة والبرنامج الإنمائي .

و من جانبه أشاد “فرانش”على التعاون من جانب الوزارة خصوصا في برامج التدريب المهني وايضاً برنامج الادماج,مشدداً على أن هذا لن يتم إلا عبر برامج الإدماج الاقتصادي .

كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تعاون بين الوزارة والبرنامج لتنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع.

