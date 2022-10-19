ديوان المحاسبة والأمداد الطبي يناقشان توريد مضخات الأنسولين لمرضى السكري

ناقش مدير إدارة الرقابة على القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة، مع رئيس جهاز الإمداد الطبي، ملف توريد مضخات الأنسولين الخاصة بمرضى السكري.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره عدد مديرو الإدارات بالديوان وكذلك جهاز الإمداد الطبي، إذ بحث الأطراف الآلية التي تنظم عملية التوريد ووضع ضوابط ومعايير مبنية على أسس سليمة ومدروسة من جميع الجوانب، لضمان توزيع هذه المضخات التوزيع العادل وإيصالها إلى مستحقيها، للتخفيف من معاناة هذه الفئة من المرضى.

واتفق المجتمعون على حصر مرضى السكري كمرحلة أولى، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تحوي عدد المرضى وبياناتهم الشخصية؛ لضمان عدالة التوزيع الذي لن يتأتى إلا بتحديد الاحتياج الفعلي المبني على قاعدة سليمة، حسب صفحة الديوان على فيسبوك.

وأكد الحاضرون على ضرورة تكاتف الجهود، من أجل معالجة الوضع القائم وتحديد خطة مستقبلية، من خلال تكريس دور الإدارة الإلكترونية لمتابعة صرف الأدوية والمعدات الطبية، وأنها قد تمت بشكل عادل ومنتظم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية