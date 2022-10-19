هورندال تؤكد على أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا

أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال خلال لقائها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، على أهمية الجانب الاقتصادي لتحقيق الاستقرار في ليبيا والوصول إلى العملية الانتخابية المرتقبة.

كما ناقشت هورندال خلال اللقاء الذي عقد بديوان البلدية، الدور الذي تقوم به المنظمات التابعة للأمم المتحدة والدولية والأعمال التي يقوم بها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في المجالات التعليمية والصحية والبيئية والتدريب والتطوير للعناصر المحلية.

وناقش الطرفان انعكاسات الوضع السياسي القائم حاليًا على الشأن المحلي للبلديات والخدمات التي تقدمها للمواطنين، فيما أعربت السفيرة عن سعادتها لزيارة المدينة للمرة الثانية، مقدمة شكرها للبلدية على حسن الاستقبال، ونوهت كذلك بأنها ستكرر مثل هذه الزيارات لتحقيق تعاون مثمر في مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية.