“إدارة الرقابة بديوان المحاسبة”تبحث مع رئيس جهاز الإمداد توريد مضخات الأنسولين الخاصة بمرضى السكري

بحث مدير إدارة الرقابة على القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة اليوم الاربعاء ,توريد مضخات الأنسولين الخاصة بمرضى السكري مع رئيس جهاز الإمداد الطبي، وبعض الإدارات الفنية بالجهاز، وأعضاء من المنظمة الليبية لأصدقاء مرضى السكر.

حيث تطرق الاجتماع إلى وضع الآلية التي تنظم عملية التوريد ووضع ضوابط ومعايير مبنية على أسس سليمة ومدروسة من جميع الجوانب، لضمان توزيع هذه المضخات التوزيع العادل وإيصالها إلى مستحقيها، للتخفيف من معاناة هذه الفئة من المرضى.

وتم الاتفاق على أن يتم حصر مرضى السكري كمرحلة أولى، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تحوي عدد المرضى وبياناتهم الشخصية,لضمان عدالة التوزيع.

كما أكد الحاضرون على ضرورة تكاتف الجهود، من أجل معالجة الوضع القائم وتحديد خطة مستقبلية، من خلال تكريس دور الإدارة الإلكترونية لمتابعة صرف الأدوية والمعدات الطبية، وأنها قد تمت بشكل عادل ومنتظم.

