الحبري وهورندال يناقشان الوضع الاقتصادي الليبي

استعرض نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي على الحبري مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا “كارولين هورندال” آخر تطورات مشروع توحيد المصرف المركزي والمعوقات التي تواجهه ومدى سبل الاستمرار في هذا المشروع.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الحبري بـ “هورندال” في بنغازي، إذ ناقش الحبري الوضع الاقتصادي والمالي التي تواجهه البلاد في ظل التطورات الأخيرة، محلياً ودولياً، إضافةً إلى الحلول المقترحة لتحسين هذه الأوضاع، وتخفيف وطئتها السلبية قدر المستطاع، والتي من ضمنها قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القاضي بتعديل سعر صرف الدينار الليبي.

ومن جهتها، أظهرت السفيرة البريطانية جهود بلدها في تحقيق الاستقرار والنمو في ليبيا، والتواصل مع جميع الأطراف.

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