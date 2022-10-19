التصنيع العسكري وشركة الحديد والصلب يبحثان آفاق التعاون بينهما

طرابلس 19 أكتوبر 2022 (وال)- عقد بمقر جهاز التصنيع العسكري بالعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، الاجتماع الرابع بين جهاز التصنيع العسكري، والشركة الليبية للحديد والصلب.

وتناول الاجتماع الذي عقد بحضور مدير جهاز التصنيع العسكري، ورئيس لجنة إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، ومديري الإدارات المختصة بالجهاز والشركة، بحث آفاق التعاون بين المؤسستين.

كما تناول الاجتماع مناقشة ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة، واستعراض نتائج عمل اللجان الفنية المشتركة التي استكملت أعمالها، وتذليل العقبات امام التي لم تستكمل أعمالها.(وال)

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