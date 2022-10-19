الإمداد الطبي يتسلم شحنة تطعيمات أطفال

أعلن جهاز الإمداد الطبي عن تسلمه شحنة تطعيمات الأطفال، التي تحوي اللقاح الروتيني الخاص بأمراض (شلل الأطفال، والتهاب السحايا، والسداسي، والحمى الصفراء).

ووصلت الشحنة جوا مساء الثلاثاء، وجرى استكمال إجراءاتها التفتيشية والرقابية من قبل مكتب التسريح الجمركي التابع للجهاز، فيما أكد رئيس لجنة الفحص والاستلام الدكتور عبدالله مشمور، وأمين مخزن الحلقة الباردة الدكتور عبدالمنعم العوزي، أن الشحنة ستسهم في سد العجز في التطعيمات، التي سجل بها نقص خلال الأسابيع الماضية.

وجرى حفظ الشحنة في المخازن بعد قراءة المؤشرات الحرارية الخاصة بها، على أن توزع على فروع الجهاز وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق، بعد الحصول على الإفراج من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.