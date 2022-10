“الحبري” يناقش مع السفيرة البريطانية تطورات توحيد مصرف ليبيا المركزي

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من مجلس النواب “علي الحبري” اليوم الاربعاء , أخر التطورات في مشروع توحيد المصرف المركزي والوضع الاقتصادي والمالي التي تواجهه البلاد في ظل التطورات الأخيرة محلياً ودولياً، والحلول المقترحة من ضمنها قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القاضي بتعديل سعر صرف الدينار الليبي,مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا “كارولين هورندال” .

وأشادت “كارولين” بالجهود التي تقوم بها المملكة البريطانية مع جميع الاطراف لتحقيق الاستقرار والنمو في ليبيا وتخفيف وطئتها السلبية قدر المستطاع.

