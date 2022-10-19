الوطنية للنفط تعلن بدء الانتاج بمصنع الأمونيا بعد توقف 5 سنوات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، انتهاء عمليات اختزال العامل المُساعد بمفاعل الأمونيا بمصنع الأمونيا الأول، والبدء الفعلي للإنتاج بعد توقف دام خمس سنوات.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك، أن الطاقة الإنتاجية المبدئية تبلغ نسبتها 70‎%‎، وأنها ستُرفع تدريجيًا الأيام القادمة.

وأكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أن تشغيل مصنع الأمونيا وعودته للإنتاج، سيساهم بشكل كبير في زيادة إيرادات الشركة وتحسين وضعها المالي، خصوصًا في ظل استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البيتروكيميائية.

وأشارت المؤسسة أن الخمس سنوات التي توقفها المصنع، كانت منها ثلاث سنوات متواصلة.

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