موقع ديكود 39 الإيطالي: روما أول شريك تجاري لليبيا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022

روما 19 أكتوبر 2022 (وال)- كشف موقع (ديكود 39) الإيطالي؛ عن ارتفاع مستوى التبادل التجاري بين ليبيا وإيطاليا منذ بداية عام 2022 بنسبة 83.68 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وقال الموقع – في تقرير نشره واطلعت عليه (وال) – إن بيانات مكتب وكالة ترويج وتدويل الشركات الإيطالية في الخارج (ايس) في طرابلس، أكد أن التبادل التجاري سجّل منذ بداية عام 2022 زيادة بنسبة 83.68 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 بحصة سوق 22.26 في المائة، أمام الصين (2.95 مليار يورو من التجارة و 10.31 في المائة من حصة السوق)، وإسبانيا ( 2.44 مليار يورو من التجارة وحصة السوق 8.54 في المائة)، واليونان (2.39 مليار يورو و 8.33 في المائة من السوق)، ألمانيا (2.37 مليار يورو في التجارة و 8.27 في المائة من حصة السوق)، وتركيا (1.94 مليار يورو و 6.77 في المائة من السوق)، والولايات المتحدة (1.38 مليار يورو في التجارة و 4.81 في المائة من حصة السوق).

ووفقًا لبيانات الوكالة الإيطالية، نمت الصادرات الإيطالية إلى ليبيا منذ بداية عام 2022 بنسبة 71.24 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 بـ 1.11 مليار يورو وحصة سوقية تبلغ 12.38 في المائة.

تُعد إيطاليا ثالث دولة موردة لليبيا بعد تركيا مع 1.54 مليار يورو في الصادرات (بزيادة 22.30 في المائة، مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021)، وحصة سوقية بنسبة 17.23 في المائة، والصين في المرتبة الثانية مع 1.22 مليار يورو في الصادرات (زيادة) بنسبة 17.37 في المائة مقارنة بعام 2021، وحصة سوقية 13.62 في المائة، وجاءت اليونان وبلجيكا في المرتبة الرابعة والخامسة بحصة سوقية 10.50 في المائة و 9.34 في المائة على التوالي. (وال)

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