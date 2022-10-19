الحبري يستعرض مع هورندال تطورات توحيد إدارة المركزي

استعرض نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري خلال استقبال السفيرة البريطانية كارولين هورندال في بنغازي، آخر التطورات المتعلقة بقرار تعديل سعر الصرف وجهود توحيد إدارة المصرف المركزي.

وناقش الطرفان آخر التطورات في مشروع توحيد المصرف المركزي والمعوقات التي تواجهه ومدى سبل الاستمرار في هذا المشروع، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والمالي الذي تواجهه ليبيا في ظل التطورات الأخيرة محليًا ودوليًا، والحلول المقترحة لتحسين هذه الأوضاع، وتخفيف وطأتها السلبية قدر المستطاع، بالإضافة إلى قرار تعديل سعر صرف الدينار.

من جانبها تحدثت هورندال عن الجهود التي تقوم بها المملكة البريطانية مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار والنمو في ليبيا.